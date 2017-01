Genocidio in Birmania, Pagliari: "Se San Suu Kyi tace, via la cittadinanza onoraria"

Genocidio in Birmania: undici premi Nobel accusano Aung San Suu Kyi. E il senatore parmigiano Giorgio Pagliari dice: "Se non interviene, toglierle la cittadinanza onoraria di Parma".

Cosa è accaduto in Birmania

Il governo birmano si è impegnato a "prendere provvedimenti» contro degli agenti di polizia ripresi mentre picchiavano alcuni musulmani di etnia Rohingya in un villaggio nello stato occidentale di Rakhine, come si vede in un filmato diffuso online negli ultimi giorni. Lo scrive il quotidiano statale «Global New Light of Myanmar», nella prima ammissione di responsabilità da parte dell’esecutivo dopo insistenti accuse di abusi rivolte dalle organizzazioni per i diritti umani.

L’episodio - ripreso da un agente - è avvenuto il 5 novembre durante un’operazione di «rastrellamento» in seguito all’imboscata contro dei poliziotti nell’area di Maungdaw, combinata alla ricerca di un uomo che avrebbe distribuito "informazioni false». Secondo il giornale, l’operazione ha portato al sequestro di alcuni coltelli, senza specificare se ci sono stati arresti.

L’articolo del quotidiano statale cita l’ufficio di Aung San Suu Kyi, formalmente «consigliere di stato» ma di fatto la plenipotenziaria del governo del suo fedelissimo Htin Kyaw, che parla di provvedimenti «contro coloro che hanno violato le norme delle forze di polizia».

Le attuali operazioni delle forze di sicurezza birmane nel Rakhine sono iniziate dopo attacchi di militanti Rohingya contro postazioni della polizia di frontiera il 9 ottobre, causando la morte di nove agenti. L’area del Rakhine vicino al confine con il Bangladesh è stata chiusa a giornalisti e operatori umanitari. In seguito, l’organizzazione Human Rights Watch ha diffuso immagini satellitari che documentano la distruzione di almeno mille abitazioni di Rohingya in roghi.