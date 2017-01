Caldaia guasta a scuola: 1.250 studenti rimandati a casa

Riapre la scuola ma la caldaia è in blocco. Così stamattina, al Vittorio Emanuele di Bergamo, i 1.250 studenti sono stati rimandati a casa per il troppo freddo. I tecnici erano stati avvertiti alle 7 e venti minuti dopo la caldaia era già riparata: ma ormai i locali erano troppo freddi e la scuola, in accordo con la Provincia, ha deciso di mandare a casa gli studenti. Domani le lezioni riprenderanno regolarmente.

«L'edificio ha i locali molto grandi e i soffitti alti, per riscaldare lo stabile ci vuole tempo e faceva troppo freddo a causa del blocco della caldaia - spiega la dirigente scolastica Lorena Peccolo -. Alle 10, quindi, non avendo raggiunto i 18 gradi previsti per legge, ho mandato i ragazzi a casa. Sono rimasti gli insegnanti per i colloqui già programmati con i genitori, così come nel pomeriggio sono previsti gli scrutini che si svolgeranno regolarmente».