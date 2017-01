Obama commosso: ''Michelle hai reso l'America orgogliosa''

«Yes we can!». Con lo slogan che lo ha portao alla presidenza nel 2008 Barack Obama conclude il suo discorso di addio alla nazione, rilanciando quell'appello davanti a migliaia di poersone riunite a Chicago.

Come nel 2008, quando il neo eletto presidente Barack Obama salì sul palco tenendo per mano la moglie Michelle e le figlie ancora piccole Malia e Sasha, dopo otto anni alla Casa Bianca la prima 'first family' afroamericana nella storia degli Stati Uniti ha salutato la folla dal palco di Chicago. Un lungo emozionato abbraccio tra Barack e Michelle Obama, poi un lungo bagno di folla per il presidente uscente, tra strette di mano e abbracci.

E’ standing ovation per Michelle Obama a Chicago quando il presidente menziona la first lady durante il suo discorso di addio alla nazione. «non solo mia mogle e la madre dei mie figli, sei la mia miglire amica», afferma il presidente. Poi, commosso sottolinea: «Mi hai reso orgoglioso, hai reso l’America orgogliosa»