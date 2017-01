Hotel travolto da slavina, i soccorsi: "Ci sono molti morti"

Soccorso alpino, ci sono tanti morti

«Ci sono tanti morti». Lo ha detto all’ANSA Antonio Crocetta, uno dei capi del Soccorso alpino abruzzese che da ieri sera si è messo in marcia con gli sci insieme agli altri per raggiungere l’Hotel Rigopiano. Gli uomini del soccorso alpino riferiscono che la slavina che ha travolto l’Hotel Rigopiano si è staccata dalla montagna molto probabilmente a causa delle scosse di terremoto di ieri mattina. Il personale dell’albergo e i clienti sarebbero dunque da quasi 24 ore sotto la neve e le macerie. «La valanga è immensa», confermano i soccorritori. Dentro l’albergo risultano 30 dispersi. "Chiamiamo ad alta voce ma nessuno risponde". Lo raccontano i soccorritori tra le macerie dell’Hotel Rigopiano. Lo scenario viene descritto apocalittico "un tragico miscuglio tra un terremoto e una valanga». I mezzi di soccorso, comprese le ambulanze, diretti all’hotel Rigopiano sono bloccati a circa 9 chilometri dall’albergo. La neve caduta, almeno due metri, impedisce di proseguire. Al momento stanno raggiungendo l’hotel i soccorritori del vigili del fuoco portati con l’elicottero e un mezzo cingolato dei vigili che può caricare fino a 8 persone. I primi ad arrivare nella notte sono stati gli uomini del soccorso alpino della guardia di Finanza che hanno raggiunto l'albergo con gli sci e le pelli di foca.

«Aiuto aiuto stiamo morendo di freddo». E’ il contenuto di un sms dei due clienti (una coppia) dell’Hotel Rigopiano inviato ai soccorritori. Al momento la colonna dei soccorritori è ostacolata da altre slavine che hanno trascinato sulla strada alberi e pietre che devono essere rimossi prima la turbina possa passare.

Nel frattempo un gruppo del soccorso Alpino si sta dirigendo con gli sci verso l’hotel.



L'Hotel Rigopiano

Sopravvissuto: "I miei figli sono sotto le macerie"

38enne ricoverato a Pescara, anche moglie sotto l'albergo

«Sono salvo perchè ero andato a prendere una cosa in automobile». E’ quanto ha riferito ai medici Giampaolo Parete, 38 anni, che ieri ha lanciato l’allarme per la valanga che ha travolto l’hotel Rigopiano. La moglie e i due figli di Parete sono sotto le macerie dell’albergo. «E' arrivata la valanga - ha detto ancora ai sanitari il 38enne, ricoverato in Rinimazione - sono stato sommerso dalla neve, ma sono riuscito a uscire. L’auto non è stata sepolta e quindi ho atteso lì l’arrivo dei soccorsi».