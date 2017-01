Oggi Donald Trump diventa presidente

Donald Trump si insedia alla Casa Bianca: la cerimonia è fissata per mezzogiorno (ora di Washington).

Con l'era Trump inizia anche la «resistenza» di chi lo contesta. E mentre a New York si è svolta la prima grande manifestazione delle tante previste in tutta America, a Washington si sono registrati momenti di tensione quando alcuni manifestanti anti-Trump sono venuti a contatto con fan del tycoon che partecipavano a un evento organizzato anche da un gruppo di estrema destra.

Durante i tafferugli e il lancio di oggetti davanti all’edificio del National Press Club una persona è rimasta ferita, mentre alcuni giovani incappucciati e con delle maschere nere sono entrati in azione incendiando dei cassonetti della spazzatura. Gli agenti in tenuta antisommossa sono riusciti con un po' di fatica a riportare la situazione alla calma e a disperdere i manifestanti.