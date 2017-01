L'ultimo video di Regeni con chi lo ha denunciato

Una tv egiziana ha trasmesso un video, chiaramente girato all’insaputa del ricercatore friulano, in cui si vede Giulio Regeni parlare con il presidente del sindacato dei venditori ambulanti egiziani, Mohamed Abdallah.

Nel dialogo trasmesso dall’emittente «Sada El Balad», l’uomo chiede denaro per curare la propria moglie malata di cancro: Regeni rifiuta di darlo ma prospetta la possibilità di finanziare la raccolta di «informazioni» sul sindacato e i suoi "bisogni». Il video, rilanciato ora su Youtube, ma trasmesso in mattinata in esclusiva dal Messagero.it, mostra il volto di Regeni, di cui si sente la voce parlare in buon arabo e rispondere a un uomo che parla egiziano e che evidentemente tiene un telefonino seminascosto. «Primo video di Regeni con il presidente del sindacato dei venditori ambulanti», è scritto in sovrimpressione.

Il sindacalista, fra l’altro, dice «mia moglie ha il cancro e deve subire un’operazione e io devo cercare denaro, non importa dove». Regeni risponde: «il denaro non è mio. Non posso usare soldi per nessun motivo perchè sono un accademico». Ad Abdallah che insiste, il ricercatore replica che soldi «arrivano attraverso la Gran Bretagna e il centro egiziano che lo dà agli ambulanti».

«Bisogna cercare di avere idee e ottenere informazioni prima del mese di marzo», dice fra l’altro Regeni nel video di 3:47'. Alla domanda «che tipo di informazioni vuoi?», il ricercatore risponde: «qual è la cosa più importante per te per quanto riguarda il sindacato e quali sono i bisogni del sindacato». "Voglio idee a partire da tale questione, la più importante per noi, e si potranno sviluppare le idee», dice ancora Regeni. Il video è stato girato il 6 gennaio 2016, secondo quanto si apprende, con una apparecchiatura in dotazione alla polizia del Cairo nascosta in un bottone della camicia di Abdallah. Per chi indaga in Italia sull'omicidio del ricercatore friulano ciò conferma del coinvolgimento della polizia nella realizzazione del video. Secondo quanto accertato da inquirenti ed investigatori italiani il capo del sindacato degli ambulanti avrebbe denunciato Regeni alla polizia prima del 6 gennaio, dunque prima del colloquio videoripreso, e non il 7 gennaio come indicato in un primo momento dai magistrati egiziani ai colleghi romani, forse perchè tratti in inganno dalla stessa polizia. Dopo la denuncia di Abdallah la polizia si sarebbe d’accordo col sindacalista per girare il video. Il video dell’incontro tra il capo dei sindacalisti degli ambulanti e Giulio Regeni è della durata di un’ora e 55 minuti, ma l’effettivo colloquio, in lingua araba, tra Regeni ed il sindacalista è di circa 45 minuti.

Durante la conversazione, e ciò è definito molto importante dagli inquirenti romani, il ricercatore universitario propone al sindacalista un progetto di finanziamento di 10 mila sterline a favore delle iniziative degli ambulanti ma si mostra inflessibile alle proposte di Abdullah di destinare il denaro ad altri scopi ovvero un intervento medico per la figlia o per scopi politici.

Magistrati, Carabinieri e Sco, in possesso del video dal 7 dicembre scorso, hanno dato via libera alla diffusione di una sintesi del girato, circa quattro minuti.