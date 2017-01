I Vigili del fuoco italiani sono stati premiati come i migliori al mondo al World of Firefighters - Conrad Dietrich Magirus Award 2016. Concorso che ogni anno premia le squadre dei vigili del fuoco che si sono contraddistinte nel loro lavoro per efficienza e coraggio. I nostri pompieri sono stati premiati per l’attività dopo il sisma del 24 agosto 2016. A ritirare il premio a Ulm, in Germania, quattro membri dei Vigili del fuoco: Raimondo Montana Lampo, Antonio Di Malta, Oronzo Passabi e Giovanni Salzano.