Incredibile. Un episodio su cui è stata aperta un'inchiesta. Ma la cosa più importante è che la protagonista del video è sopravvissuta. Per fortuna. E' capitato in Kuwait: la domestica etiope urla disperata, aggrappata con una sola mano alla finestra. La datrice di lavoro, invece di aiutarla, gira un video. La domestica non ce la fa e perde la presa, cadendo dal settimo piano. La datrice di lavoro è stata arrestata.