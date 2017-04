Siria, gli Usa attaccano la base del raid chimico. Trump: "I bimbi non devono soffrire cosi'". Video

Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco missilistico in Siria su ordine del presidente Donald Trump, in risposta ai raid con armi chimiche del 4 aprile scorso attribuiti al regime di Bashar al Assad.

Due cacciatorpedinieri Usa nel Mediterraneo orientale hanno lanciato 59 missili Tomahawk che hanno colpito alle 20.45 ora di Washington - le 3.45 del mattino a Damasco - la base aerea di Shayrat, nella provincia di Homs: la stessa da cui, secondo fonti di intelligence, sarebbero partiti i jet che martedì hanno scaricato agenti chimici sulla provincia di Idlib, fatali per almeno 86 persone, tra cui almeno 30 bambini.

Sei persone sono morte nell’attacco americano, secondo l'esercito di Damasco. In precedenza, il governatore di Homs, Talal Barazi, aveva riferito di due civili tra le vittime, aggiungendo che la base aerea è stata divorata dalle fiamme per oltre un’ora dopo la pioggia di missili. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, inoltre, sono stati colpiti una decina di hangar, un deposito di carburante e una base di difesa aerea. «Tutti gli aerei sono stati distrutti», riferiscono i media russi.

Prima dell’attacco, Washington ha avvisato la Russia, che ha propri militari dislocati nelle basi siriane. Ma la reazione di Mosca non si è fatta attendere: secondo il presidente Vladimir Putin, Washington ha compiuto «un atto di aggressine contro uno Stato sovrano», che comporterà «un danno notevole ai rapporti tra Usa e Russia, già in uno stato deplorevole». Secondo Mosca e Damasco, inoltre, l’attacco mina la lotta al terrorismo e favorirà l’Isis, perchè ha colpito la base da cui partivano le azioni contro lo Stato islamico. La Russia chiede inoltre una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Anche l'Iran ha condannato l’attacco americano parlando di «pericolosa azione unilaterale».

«Pieno sostegno» alla decisione di Trump è invece arrivato dal premier israeliano Benyamin Netanyahu, avvertito prima dell’attacco: «Un messaggio chiaro e forte contro l’uso delle armi chimiche». Per la Turchia si tratta di «un importante sviluppo» che deve essere «completato». Plaude anche l’Arabia Saudita.

Prima di agire, gli Stati Uniti hanno avvertito la Nato e gli alleati europei, tra cui l’Alto Rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini, che «si sta coordinando con gli Stati membri». Nella notte è stata in contatto telefonico con il premier italiano Paolo Gentiloni. Londra parla di «risposta adeguata al barbaro attacco», e per Parigi i raid «vanno nella giusta direzione».

Ribelli e opposizione siriana auspicano inoltre che i raid siano «un punto di svolta» per porre fine alla guerra e alle atrocità compiute da Assad.

"Nessun bambino dovrebbe soffrire» come hanno sofferto quelli siriani, afferma il presidente Donald Trump. «Martedì - ha detto Trump - il dittatore della Siria, Bashar al-Assad, ha lanciato un terribile attacco con armi chimiche contro civili innocenti», togliendo la vita a «uomini, donne e bambini. Per molti di loro è stata una morte lenta e dolorosa. Anche bambini bellissimi sono stati crudelmente uccisi in questo barbaro attacco. Nessun bambino dovrebbe mai soffrire tale orrore», ha affermato il presidente Usa.

«Ho ordinato un attacco militare mirato in Siria sulla base da cui è stato lanciato l’attacco chimico. E’ nel vitale interesse di sicurezza degli Stati Uniti prevenire l’uso di armi chimiche», ha messo in evidenza il presidente americano. Per lui non c'è dubbio che la Siria «abbia usato armi chimiche vietate, violando gli obblighi della Convenzione sulle Armi Chimiche e ignorando il Consiglio di Sicurezza dell’Onu».

«Anni di tentativi per far cambiare il comportamento di Assad hanno fallito, hanno fallito drammaticamente. E il risultato è che la crisi dei rifugiati continua a peggiorare e l'area a destabilizzarsi, minacciando gli Stati Uniti e i suoi alleati. Chiedo a tutti i paesi civilizzati - ha concluso Trump -di unirsi a noi nel cercare di mettere fine al massacro e al bagno di sangue in Siria, e anche a mettere fine al terrorismo». In chiusura l’inusuale formula 'God bless America and the entire world’, Dio benedica l’America e il mondo intero.