Barista ucciso:chiesa piena per funerali

Il feretro di Davide Fabbri, il barista ucciso sabato scorso in un tentativo di rapina, è arrivato a Pieve di Budrio alle 15, accolto dall’applauso delle centinaia di persone presenti che hanno poi riempito la chiesa locale per il funerale. In prima fila il padre e la moglie della vittima, in lacrime. Un applauso ha accompagnato la salma della vittima anche all'uscita della chiesa, a funerale concluso. Poco dopo la fine della cerimonia la moglie di Fabbri ha accusato un malore.

Durante il funerale di Davide Fabbri don Carlo Baruffi, parroco di Pieve di Budrio, ha letto un messaggio del vescovo di Bologna, Matteo Zuppi."Abbraccio con tanto affetto - ha scritto - suo papà e la sua signora. La morte di Davide è stato un terremoto per noi tutti». Quello che serve ora, ha concluso Zuppi, è abbandonare la «sensazione di rimanere soli e sfiduciati». A inizio cerimonia don Baruffi aveva parlato di Fabbri come di una «vita spezzata dall’odio che si ricompone davanti a Dio».