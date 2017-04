Rifiuta di togliersi il velo per i controlli a Ciampino: "A due suore non l'hanno chiesto"

Una donna musulmana di nazionalità indonesiana, Aghnia Adzkia, si è rifiutata di togliere il suo hijab al momento di passare i controlli di sicurezza dell'aeroporto di Ciampino. Riprende tutto e posta sul profilo twitter, scrivendo: "Non ero disposta a fidarmi di loro se non potevano citare una legge o fornire un documento legale che dicesse che erano autorizzati a controllare ciò che c'era sotto il mio hijab". Sono attimi concitati con l'addetta alla sicurezza: "Non mi tocchi", ma anche "Le ho mostrato il documento. Se lei però non conosce l'italiano...", "Per noi non può passare. Potrebbe nascondere qualcosa nei capelli. Se non toglie l'hijab non possiamo sapere se c'è qualcosa sotto". E' partita, poi, per Londra ma da Fiumicino, però togliendosi lo hijab: "Ho voluto dimostrare a loro che non ho niente da nascondere e che non sono una terrorista". Un portavoce dell'aeroporto romano ha commentato l'accaduto: "Si potrebbe nascondere qualcosa tra i capelli. Per noi è questione di sicurezza. Controlliamo indistintamente tutti seguendo i protocolli e la legge. Se il metal detector suona è logico che dobbiamo capire il motivo per cui lo fa. Non si tratta di discriminazione. E' una questione di sicurezza: nostra e dei passeggeri. I nostri addetti le hanno chiesto di andare in una sala riservata dove effettuare il controllo, ma non ha voluto fare nemmeno questo". Aghnia, chiude con una provocazione: " Sono stata discriminata, a due suore non hanno chiesto di togliere il velo".