Venti minuti di panico in volo. Un motore in fiamme ha creato fumo nella cabina del Boeing 737 Aero Contractors con a bordo 53 passeggeri. Non sono scese le maschere dell’ossigeno. E' capitato sul volo da Port Harcourt a Lagos. L’equipaggio ha mantenuto il sangue freddo ed è riuscito a fare atterrare il velivolo.