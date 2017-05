Il camper della famiglia Rom Halilovic completamente avvolto dalle fiamme nel parcheggio del centro commerciale a Centocelle: è quanto si vede in un video amatoriale pubblicato su Ansa.it. Nelle immagini girate da una certa distanza il mezzo non si distingue nemmeno nell’incendio e intorno non si intravedono figure umane. Fino all’arrivo dei vigili del fuoco, che con diverse pompe a fatica riescono a spegnere il rogo. Il camper appare a quel punto quasi del tutto carbonizzato.