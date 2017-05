Il video che mostra gli ultimi istanti di vita di Davide Fabbri, il barista di Riccardina di Budrio, nel Bolognese, ucciso la sera del Primo Aprile nel suo locale, «rinnova il dolore». E’ la considerazione che fa il difensore della famiglia, Giorgio Bacchelli, dopo la diffusione delle immagini nel Tg1 di ieri sera.

Per il difensore, al di là di come sia arrivato il filmato ai media, «si va a rivangare un momento drammatico» per la vedova, che ha aveva già «un ricordo immediato e diretto della situazione». Per l’omicidio è sempre ricercato Norbert Feher alias Igor Vaclavic, il serbo indagato anche a Ferrara per l'omicidio della guardia volontaria Valerio Verri.