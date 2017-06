Sono otto, secondo l’ultimo bilancio, i feriti più gravi a Torino per il parapiglia di ieri sera tra i tifosi che stavano assistendo alla finale Champions dal maxi schermo allestito in piazza San Carlo.

Oltre al bambino ricoverato in rianimazione all’ospedale Regina Margherita e alla ragazza in prognosi riservata all’ospedale Molinette, fonti sanitarie informano di una 38enne in rianimazione al San Giovanni Bosco: è andata in arresto cardiaco probabilmente per schiacciamento. Sempre al San Giovanni Bosco è ricoverato un 66enne con trauma toracico e ematoma lacero contusivo frontale. (ANSA).