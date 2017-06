Niente minuto di silenzio dei suoi giocatori per le vittime di Londra: l'Arabia Saudita si scusa Video

La Federazione calcistica saudita si è scusata per «ogni offesa causata» dai suoi giocatori che si sono rifiutati di rispettare un minuto di silenzio in memoria degli attacchi terroristici della scorsa settimana a Londra prima di una partita di qualificazione per i Mondiali contro l’Australia.

Quando nello stadio è stato annunciato il minuto di silenzio in ricordo delle otto vittime degli attentati, tra cui due cittadini australiani, i giocatori di casa si sono allineati a centrocampo incrociando le loro braccia, mentre i loro avversari sauditi sono rimasti dalla parte opposta apparentemente ignorando quanto stava accadendo. Uno di loro si è chinato per allacciarsi una scarpa. In una nota la Federazione saudita si dice «dispiaciuta e pentita e si scusa senza riserve per ogni offesa causata». «I giocatori - afferma - non intendevano mancare di rispetto alle vittime o ferire le loro famiglie e amici colpiti dalle atrocità». «La Federazione calcistica dell’Arabia Saudita condanna ogni atto di terrorismo ed estremismo, ed estende le sue sincere condoglianze alle famiglie di tutte le vittime».

La Federazione australiana ha detto che il management della squadra saudita sapeva fin dall’inizio che sarebbe stato proposto un minuto di silenzio, e aveva annunciato, già prima della partita finita 3-2 per l’Australia, che non vi avrebbe partecipato.

