Panico a Londra, grattacielo a fuoco: ci sono feriti e vittime. Una testimone: "C'è chi si è lanciato nel vuoto"

Si calcolano approssimativamente in circa 450-500 le persone in teoria residenti nella Grenfell Tower, il grattacielo di 27 piani divorato stanotte da uno spaventoso incendio a Londra, nei dintorni di Notting Hill. La stima è delle autorità municipali competenti per territorio, quelle del borough di Kensington and Chelsea, che precisano anche il numero totale degli appartamenti in circa 140.



Le foto della torre in fiamme a Londra



I VIGILI DEL FUOCO: "CI SONO DEI MORTI". «Ci sono dei morti» nell’incendio alla Grenfell Tower di Londra, ma «sul numero delle vittime non possiamo ancora esprimerci»: lo ha detto la responsabile dei vigili del fuoco addetti all’operazione in un briefing trasmesso in diretta da Sky news.

I TESTIMONI: "C'E' CHI SALTAVA DALLA FINESTRA". Testimoni raccontano di aver visto con i loro occhi alcuni residenti di Grenfell Tower saltare dalla finestra per sfuggire alle fiamme. In particolare una ragazza citata da SkyNews ha detto di aver visto con i suoi occhi una persona lanciarsi nel vuoto.