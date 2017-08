Spintonata, rischia di essere travolta da bus: è caccia al runner Video

Scotland Yard sta cercando un runner che mentre correva sul Putney Bridge di Londra ha spinto una sconosciuta sulla strada col rischio di farla travolgere da un bus. Gli attimi in cui la donna, una 33enne, ha rischiato la vita sono stati ripresi dalle telecamere a circuito chiuso e il video è stato diffuso dai media del Regno Unito con tanto di appello per rintracciare l’aggressore. La vittima è riuscita a cavarsela con qualche contusione dovuta alla caduta e ha rischiato di essere investita dall’autobus in corsa. I primi a soccorrerla sono stati i passeggeri. Il fantomatico runner ha poi nuovamente incrociato la donna ma nel secondo caso l’ha ignorata continuando a correre. (ANSA)