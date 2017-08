Charlottesville, il drone mostra quando l'auto travolge gli antirazzisti: un morto

Le immagini del drone che stava riprendendo ciò che accadeva a Charlottesville in Virginia, in occasione del raduno dell’ultradestra dei suprematisti bianchi. Un raduno che si è trasformato in caos, violenze e infine in tragedia , quando un’auto ha travolto la folla che protestava contro i razzisti. Un morto e 19 feriti sono il bilancio della manifestazione convocata contro la rimozione della statua del generale sudista Robert Lee, uno dei protagonisti della Guerra di Secessione americana. Il presidente Donald Trump ha condannato gli scontri e gli incidenti, ma è stato sommerso dalle critiche per non aver usato parole più dure. Trump ha infatti condannato la violenza arrivata da «più parti» senza fare diretto riferimento al razzismo e a quell'estrema destra, che non gli ha fatto mancare il suo sostegno durante la campagna elettorale.

Fra slogan nazisti, gridi «Heil Hitler» e cantando gli «ebrei non ci rimpiazzeranno», i suprematisti bianchi hanno invaso la piccola a tranquilla cittadina della Virginia. La tensione era salita ancora prima che la manifestazione prendesse il via. Nel giro di un’ora la situazione è precipitata, con il governatore Terry McAuliffe costretto a dichiarare lo stato di emergenza e mettere in allerta la Guardia Nazionale. La polizia in assetto da guerriglia è intervenuta, dichiarando fuori legge la manifestazione e ordinando a chi era in piazza di disperdersi. La tensione però non si è allentata: un’auto è finita contro la folla causando un morto e 19 feriti. Il conducente è stato fermato dalla polizia che, secondo indiscrezioni, ritiene l’incidente «intenzionale», così come riferiscono alcuni testimoni.