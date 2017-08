Fiamme sulla Torre del Mangia: paura a Siena

Paura in piazza del Campo a Siena la notte scorsa: un incendio si è sprigionato sulla sommità della Torre del Mangia, la torre civica del Palazzo comunale della città, mentre erano ancora in corso i festeggiamenti dell’Onda, la contrada che ha vinto il Palio dell’Assunta. Il sindaco Bruno Valentini ha spiegato che l'incendio potrebbe essere stato causato da uno o più candele ornamentali poste sui merli in occasione del Palio: "Non sembrerebbero esserci danni alla struttura", ha aggiunto. Le fiamme avrebbero bruciato il pavimento in legno dell’ultimo piano della torre, sotto il campanone, ma sono state spende dai vigili del fuoco, che hanno usato estintori a mano. Un intervento difficile: per salire sulla torre bisogna salire 400 scalini.





Le foto della torre in fiamme





NON CI SONO DANNI ALLA STRUTTURA. In seguito all’incendio sviluppatosi la notte scorsa sulla sommità della Torre del Mangia a Siena «non sembrano esserci danni alla struttura», ha spiegato il sindaco di Siena Bruno Valentini in un post su Facebook. Valentini ha detto comunque che nella giornata di oggi «faremo un bilancio e cercheremo di capire cosa e perché è successo». Da quanto appreso le fiamme avrebbero bruciato il pavimento in legno dell’ultimo piano della torre, sotto il campanone.

«Grazie al pronto intervento di due vigili urbani in borghese e di un volontario della Croce Rossa è stato prima limitato il fuoco e poi spento con l’intervento professionale dei vigili del fuoco - prosegue il sindaco -. Non ci sono parole per esprimere l'apprezzamento e la riconoscenza a tutti loro. Anche i funzionari comunali sono intervenuti prontamente, raccogliendo tutti gli estintori disponibili nel Palazzo».





Video postato su YouTube da "Randellone"