Stupri di Firenze: alcol nelle studentesse "era fuori norma"

Una ragazza aveva ingerito più alcol, un’altra meno. Ma entrambe le studentesse americane che hanno denunciato di esser state violentate da una pattuglia dei carabinieri a Firenze, ancora tre, quattro ore dopo il rapporto sessuale avevano nell’organismo un apprezzabile quantitativo di alcol. Una quantità definita «sopra la norma», considerando come riferimento i 0,50 g/l base dei controlli stradali. Questo è un primo riscontro scientifico a disposizione della procura di Firenze. Il problema, però, è capire se erano ubriache o no.

E cioè, erano nel pieno delle loro facoltà mentali quando hanno accettato il passaggio dei due carabinieri - Marco Camuffo e Pietro Costa - fino al palazzo del centro dove soggiornano a Firenze? O erano 'annebbiatè e in stato di 'minorata difesà?

Il procuratore Giuseppe Creazzo ha sottolineato che questo primo riscontro, la presenza di alcol nel metabolismo, non è da sè sufficiente a stabilire se le due giovani americane fossero lucide o meno in quei momenti, cioè in grado di decidere con piena autonomia. Bisogna dunque aspettare la relazione di un consulente della procura, e servirà qualche settimana.

E’ un passaggio importante dell’inchiesta dato che entrambi i militari, l’appuntato e il carabiniere scelto del 112, nei loro interrogatori spontanei al pm Ornella Galeotti hanno negato che vi sia stata violenza nei rapporti sessuali con le giovani studentesse sostenendo, invece che le ragazze erano d’accordo, consenzienti ad avere rapporti nell’androne, per le scale e nell’ascensore. Emerge una linea comune tra le due difese anche dalle parole del difensore del carabiniere scelto, avvocato Andrea Gallori: «Il mio assistito ha ammesso che ci sia stato un rapporto sessuale con una delle studentesse americane - ha detto l'avvocato - ma nega che ci sia stata violenza». L’aveva detto anche l’appuntato venerdì scorso.

Sul fronte tecnico, medico-legale c'è anche da aspettare il risultato dell’esame tossicologico su una delle due americane: è confermato che aveva preso sostanze stupefacenti (hashish o marijuana) ma va stabilito a quando risale l’assunzione, se nell’imminenza del rapporto sessuale o nei giorni precedenti. Anche questo per capire il grado di controllo delle proprie azioni. La procura deve anche decidere su eventuali richieste da proporre al gip. Tra queste, data l’esigua disponibilità di alcuni materiali biologici prelevati dalla polizia scientifica - anche per collezionare i Dna - potrebbe chiedere accertamenti irripetibili o un incidente probatorio: entrambi sono strumenti in cui tutte le parti, indagati e parti offese, hanno diritto di essere presenti con propri consulenti. Ci vorrà qualche tempo.

Quasi certo che invece sarà chiesto dal pm di organizzare un altro incidente probatorio: quello per sentire le due ragazze e acquisire i loro racconti come prova, in modo che possano ritornare negli Usa senza necessità di rientrare in Italia per i processi. Si cerca di operare in tempi più rapidi possibile. Il procuratore Creazzo ha assicurato che «le indagini proseguiranno in modo alacre per arrivare alla soluzione di questo caso giudiziario nel più breve tempo possibile». Dagli Usa l'attenzione è costante: il consolato generale degli Stati Uniti a Firenze si mantiene in costante contatto con polizia e carabinieri. Anche la procura militare è in piena attività e per la sua inchiesta parallela ha deciso di convocare i due carabinieri, indagati per violata consegna e peculato militare. (ANSA).