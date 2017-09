Suu Kyi: "Più della metà dei villaggi Rohingya non colpiti da violenze"

La leader birmana e premio Nobel per la pace San Suu Kyi ha detto che la maggior parte dei villaggi abitati dalla minoranza musulmana dei Rohingya in Birmania non sono stati fatti oggetto di violenze, e ha invitato i diplomatici a visitarli

Suu Kyi ha detto rivolgendosi ai diplomatici riuniti a Naypyitaw che «più della metà» dei villaggi abitati dalla minoranza musulmana dei Rohingya non sono stati colpiti da violenze. La leader della Lega nazionale per la Democrazia nonchè consigliere di Stato e ministro degli Esteri della Birmania ha invitato i diplomatici a visitare quei villaggi in maniera da rendersi conto assieme al governo «che in quelle particolari zone non ci si sta massacrando a vicenda».

Township Rohingya Maungdaw quasi cancellata

La minoranza musulmana dei Rohingya è stata quasi completamente cancellata dalla township di Maungdaw in Birmania. Lo afferma Arakan Project, un’organizzazione per i diritti umani che dal 1999 lavora per il miglioramento delle condizioni dei Rohingya. Arakan Project ha documentato attacchi nelle tre township nel Rakhine, lo stato nel nord della Birmania dove sono concentrati i Rohingya.

Arakan Project ha scoperto che quasi ogni zona abitata a Maungdaw, enclave musulmana nella nazione a maggioranza buddista, è stata incendiata e la comunità è stata abbandonata quasi del tutto. Colpiti anche quasi tutti i villaggi Rohingya a Rathedaung, nel nord. Dei tre agglomerati Rohingya formatisi dopo i disordini di cinque anni fa, solo quello di Buthidaung, a est, è stato finora largamente risparmiato