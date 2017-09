Polemiche: Stones leggendari per molti. Ma non per tutti Video

Il Codacons «sta ricevendo in queste ore le proteste di molti spettatori che ieri hanno assistito al concerto dei Rolling Stones a Lucca e che denunciano carenze sul fronte dell’organizzazione e disagi di vario tipo. Anche sui social network e sui siti di musica si stanno moltiplicando le proteste di chi, pur avendo pagato un regolare biglietto, non ha potuto godere pienamente del concerto», spiega l’associazione in una nota, annunciando per domani un esposto in procura.

«In particolare - sottolinea il Codacons - gli utenti denunciano la totale inadeguatezza della location, che ha reso non visibile per molti il palco, ma anche l’insufficienza di bagni chimici, lo spazio ristretto per gli spettatori, la presenza di persone arrampicate su alberi e lampioni con ripercussioni sul fronte della sicurezza, code chilometriche e acustica non all’altezza dell’evento».

«Migliaia di recensioni negative che si stanno moltiplicando sul web, e che portano ora il Codacons a rivolgersi alla procura di Lucca, con un esposto che sarà presentato domani - conclude la nota - in cui si chiede di aprire un’indagine sull'organizzazione del concerto, per verificare il pieno rispetto dei diritti degli utenti che hanno pagato un regolare biglietto a fronte di un servizio per molti deludente». Un aspetto, come si vede dal video, che tocca anche la sicurezza: gente arrampicata sulle impalcature o persone che, alla chiusura del concerto hanno letteralmente intasato le vie d'uscita senza avere opportune indicazioni su dove e come muoversi. Il rischio che si creasse un fuggi fuggi incontrollato con le persone impossibilitate a muoversi era alto.