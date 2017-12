Pullman di turisti ribaltato: 12 morti, illesi due italiani a bordo

Non ci sono vittime né feriti italiani nell’incidente dell’autobus turistico in Messico. Due connazionali, che si trovavano a bordo del mezzo, stanno bene e sono tornati sulla nave. Lo riferisce la Farnesina, sulla base di quanto appreso dalle autorità locali. Due connazionali che erano a bordo stano bene.

La Farnesina rende noto che «In relazione all’incidente occorso nello Stato di Quintana Roo in Messico l’Unità di Crisi della Farnesina, in stretto raccordo con l’Ambasciata d’Italia a Città del Messico, ha seguito sin dall’inizio e con la massima attenzione per assistere, anche attraverso il contatto con il tour operator, i connazionali coinvolti nell’incidente.

«Sulla base di quanto riferito dalle autorità locali - prosegue il ministero degli esteri - non ci sono né feriti né vittime italiane. Due connazionali, che si trovavano a bordo dell’autobus, stanno bene e sono tornati sulla nave».