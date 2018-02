Sparatoria in una scuola: almeno 17 vittime, fermato un 18enne

Sarebbe di 17 vittime il bilancio della strage avvenuta in un liceo di Parkland, in Florida, dove un ex studente ha aperto il fuoco con un fucile. Lo ha detto lo sceriffo della contea parlando con i giornalisti. Dodici delle vittime - ha spiegato lo sceriffo - sono state uccise all’interno della scuola, tre all’esterno del fabbricato e due sono decedute in ospedale.

Il killer che ha ucciso almeno 17 persone in un liceo della Florida è un ex studente espulso dalla stessa scuola. Forse questo il movente della strage.

FERMATO UN 18ENNE. Lo sceriffo Scott Israel, che guida le indagini sulla sparatoria nella scuola di Parkland, ha confermato che il sospetto autore della sparatoria fermato è un ex studente dell’istituto di 18 anni. Lo sceriffo ha detto però di non sapere «quando e perché» il ragazzo abbia lasciato la scuola.

Viene riferito inoltre che nel corso dell’emergenza il ragazzo che ha sparato è entrato ed uscito a più riprese dal campus ed è stato poi fermato fuori dalla struttura.



FRA LE VITTIME, IL COACH DELLA SQUADRA DI FOOTBALL. Nel liceo di Parkland, in Florida, è stata soprattutto una strage di studenti. Ma si lavora ancora per identificare le 17 vittime del massacro, con le autorità ch hanno spiegato come nessun nome sarà rivelato fino a che tutte le famiglie non saranno informate.

I media locali comunque citano fonti secondo cui tra i morti - oltre all’insegnante eroina che ha riparato col suo corpo alcuni studenti - ci sarebbe anche uno degli allenatori della squadra di football della scuola, mentre tra i feriti ci sarebbe il figlio del vicesceriffo della contea.