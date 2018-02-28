TURCHIA
Erdogan augura il martirio a una bimba di 6 anni
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TURCHIA
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la rivolta di atlante
28 Febbraio @ 19.41
.... E QUESTO PERSONAGGIO VUOLE ESSERE AMMESSO NELL' EUROPA UNITA ???? DOVRETE PASSARE SOPRA IL MIO CORPO E QUELLO DI TANTI UOMINI LIBERI E DONNE SENZA VELO .... ATATURK - FONDATORE DELLA TURCHIA LAICA - SI STA' RIGIRANDO NELLA TOMBA E SPERO CHE PRIMA O POI SALTI FUORI IL SUO SUCCESSORE A FARE PIAZZA PULITA DI FANATICI E PRETAIOLI.
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Andreaparma
28 Febbraio @ 18.19
AGGHIACIANTE!
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