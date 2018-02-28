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TURCHIA

Erdogan augura il martirio a una bimba di 6 anni 

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Il presidente della Turchia ha detto alla bimba in lacrime durante un comizio: "Se morirai sarai avvolta con la nostra bandiera". Le immagini hanno fatto discutere. 

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  • la rivolta di atlante

    28 Febbraio @ 19.41

    la rivolta di atlante

    .... E QUESTO PERSONAGGIO VUOLE ESSERE AMMESSO NELL' EUROPA UNITA ???? DOVRETE PASSARE SOPRA IL MIO CORPO E QUELLO DI TANTI UOMINI LIBERI E DONNE SENZA VELO .... ATATURK - FONDATORE DELLA TURCHIA LAICA - SI STA' RIGIRANDO NELLA TOMBA E SPERO CHE PRIMA O POI SALTI FUORI IL SUO SUCCESSORE A FARE PIAZZA PULITA DI FANATICI E PRETAIOLI.

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  • Andreaparma

    28 Febbraio @ 18.19

    AGGHIACIANTE!

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