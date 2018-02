L'anima del paese svelata in dialetto

In un video c’è la storia di Langhirano in versi: Stefano Ugolotti, il «Bali», autore di sonetti, ha fatto recitare alla gente del paese la poesia «La nostra Rocchetta», quartiere fitto di aneddoti e ricordi, cuore popolare della Val Parma.

Il «Bali» ha girato il video insieme a un amico di Langhirano, lo ha pubblicato sul proprio profilo Facebook, dove ha già superato le 3800 visualizzazioni. «Cm’era bela la Rochèta / quando per tera a ghera i sas / ass ‘vedèva la Cichèta / clà vendèva al castagnas»: inizia così il componimento in dialetto langhiranese, che ripercorre le vite dei personaggi nati e cresciuti nel quartiere della Rocchetta.

Nel filmato, a recitare i versi sono i figli, i nipoti, i parenti di quelle persone, che rappresentano per Stefano Ugolotti il simbolo della Langhirano di una volta, povera di cose, ma grande d’umanità.

Ecco così che davanti alla telecamera compaiono Michele Cavalli, lo stesso autore Stefano Ugolotti, l’ex sindaco Gianni Riccò, Vincenzo Ugolotti, Benedina Iaschi con sua figlia, Marco Tarasconi, Marianna e Moreno Boschi, Orbetelli, Luca Mercadanti, Luigi Drappelli, Gino Pelosi, e Antonio Orsi. A quest’ultimo, che oggi non c’è più, è dedicato il video.

Il filmato è stato girato a più riprese, nell’arco di un anno, e prossimamente verrà pubblicato anche un estratto dei fuori onda delle registrazioni. Nelle strofe si parla del sarto Vitèli, che aveva la bottega nel quartiere, faceva le braghe ai signori e ai poveretti cuciva per piacere, della Ninì che lavava i panni, dell’Ida, della Merope, e di tanti altri.

«Tutti quelli che hanno recitato hanno a che fare con i personaggi raccontati – spiega Stefano Ugolotti - La cosa più bella, prima di tutto, è averli ricordati, aver fatto conoscere la Rocchetta come era quando eravamo giovani, negli anni 70. La cosa più emozionante è quando siamo andati in casa delle perone, a farle recitare, e tanti si sono commossi a ricordare queste persone, che erano figure caratteristiche del paese, gente buona a cui si voleva bene».