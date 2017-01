A Medesano campagna informativa contro le truffe

Informare i cittadini è il primo passo per fermare il fenomeno delle truffe: per questo il Comune di Medesano ha aderito alla campagna di sensibilizzazione promossa dal comando provinciale dei carabinieri di Parma e presentata a Felegara.

Per promuovere l’iniziativa nel territorio medesanese il comandante della stazione dei carabinieri di Salsomaggiore Giuseppe Sepe e il comandante della stazione di Medesano Cristian Garavaglia si sono ritrovati insieme ad amministratori e cittadini al centro sociale «Molinari», luogo scelto perché frequentato da molti anziani della zona, categoria tra quelle maggiormente nel mirino dei truffatori.

Grazie alla campagna informativa una serie di poster e volantini informativi, stampati dalla tipografia «Dierre» di Felegara, saranno appesi e distribuiti in municipio, nelle banche, nei presidi sanitari, nei centri sociali, nelle sedi delle associazioni e in tutti i luoghi pubblici maggiormente frequentati.

Lo scopo è far conoscere il fenomeno, mettere in guardia i cittadini e ricordare di non fare entrare in casa nessuno che non si conosca prima di aver informato il 112.

Tra le truffe più frequenti nel territorio provinciale ci sono quelle telefoniche, in cui i truffatori, fingendosi forze dell’ordine, parenti o avvocati, chiedono soldi con diverse scuse, spesso per tirare fuori dai guai un nipote o un altro parente delle vittime.

Molto frequenti anche le truffe in casa ad opera di finti operatori di gestori di servizi o addirittura di finti agenti delle forze dell’ordine che, spesso in coppia, con la scusa di controlli o perquisizioni, cercano di entrare in casa e rubare quello che trovano mentre il complice distrae la vittima del raggiro.

Il comandante Giuseppe Sepe hadetto agli anziani: «in questi casi e quando non siete sicuri, non fate entrare nessuno in casa e non date soldi a nessuno prima di aver contattato il 112. Se quelli che bussano alla porta sono veri operatori aspetteranno 5 minuti per un controllo dei carabinieri e poi potranno svolgere il loro lavoro. La prudenza non è mai troppa e una telefonata ai carabinieri può fare la differenza. Questa campagna nasce proprio per informare i cittadini. Purtroppo infatti molto spesso questi raggiri riescono perché le vittime vengono prese alla sprovvista. Comunicare in questo caso è il modo migliore per combattere il fenomeno».

L'Amministrazione comunale di Medesano ha aderito a questa iniziative dei carabinieri «perché - ha detto il sindaco Ghidini - molti nostri cittadini sono vittime di truffe proprio perché non sono informati: questa iniziativa può far capire alle fasce più deboli quali sono i rischi reali».