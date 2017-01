Dopo Babbo Natale, Trefiumi aspetta la Befana

Venerdì 6 gennaio a Trefiumi arriverà la Befana, in un villaggio vestito a festa. Dopo Babbo Natale, sceso dal campanile della chiesa, lo scorso 18 dicembre, davanti al pubblico di bambini e genitori (nel video) questo venerdì il paese del Comune di Monchio delle Corti torna a ospitare tante iniziative, nel terzo e conclusivo appuntamento di “Trefiumi – Villaggio di Natale 2016”.

Dalle 12 si pranza con "L'osteria del Ciccio" a tavola, sotto il tendone riscaldato, alle 15 c'è il laboratorio gratuito per bambini "la scopa della Befana". Nel pomeriggio è in programma l'arrivo della Befana, con la musica della Banda del Tizzone. Ci sarà poi la dimostrazione "Claudia fa il formaggio", alle 16 l'estrazione dell'albero vincente fra i tanti realizzati dai bambini, e dei biglietti della lotteria, alle 16.30 la proiezione del docu-film "Biodiversità in Emilia-Romagna". Musica, bancarelle, luci e borgo in festa: il tutto è stato organizzato dall'associazione Villaggio di Trefiumi, formata da volontari innamorati della montagna che vogliono far conoscere a quante più persone possibile la bellezza di questo angolo d'Appennino.