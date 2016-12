Giovane scout di Bologna ferita dopo una caduta: recuperata con l'elicottero

E’ stato il ghiaccio a tradire una scout ventenne di Bologna, caduta oggi pomeriggio, nei pressi del Lago Santo Parmense, nel comune di Corniglio. La ragazza si trovava con il proprio gruppo vicino al Lago Santo, a 1500 circa metri di quota: è scivolata probabilmente su un sasso ricoperto da una patina di ghiaccio. Subito ha avvertito un forte dolore a una gamba ma, aiutata dai compagni di escursione, è riuscita a raggiungere il rifugio Mariotti, da dove è partita la chiamata al 118. La richiesta di aiuto è stata girata al Soccorso Alpino, che si è rapidamente avvicinato in fuoristrada con una squadra a Lagdei, da dove partono sentieri e seggiovia per il rifugio Mariotti. Considerata però la chiusura della seggiovia e la tempistica che l’avvicinamento a piedi (e soprattutto il trasporto a valle dell’infortunata in barella) avrebbe richiesto, è stato inviato l’elisoccorso di Pavullo del Frignano, con a bordo personale sanitario e tecnico del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico. La ragazza ha riportato ferite non gravi: l’elicottero l’ha trasportata quindi a Lagdei, dove ad attenderla c'erano le squadre di terra del Soccorso Alpino della Stazione Monte Orsaro e un’ambulanza dell’Assistenza pubblica di Langhirano, che ha portato la ventenne al Maggiore.