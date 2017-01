La nuova Micra in 5 mosse

E' DIVENTATA GRANDE Prima presa di contatto con la la quinta generazione della Nissan Micra al lancio internazionale a Dubrovnik. Addio citycar, la Micra entra nell'affollato segmento B; cresciuta in lunghezza (3999 mm, ben 174 in più) e in larghezza (+78 mm) ma più bassa di 55 mm ha un design di grande impatto, soprattutto nella vista laterale dominata da due onde all'altezza degli assi

TECNOLOGIA SUPERIORE Il corredo è degno delle sorelle maggiori Juke e Qashqai: around view monitor, riconoscimento della segnaletica stradale, fari abbaglianti automatici, sistema di frenata intelligente, , inteligent ride control, tanto per citarne alcuni

BOSE Impianto audio premium con una grande novità: due altoparlanti anche nel poggiatesta. Da provare

DOWNSIZING Motori piccoli ed efficienti: benzina 3 cilindri turbo 0,9 e turbodiesel 1.5 4 cilindri (entrambi 90 Cv) sono il cuore dell'offerta. A ridursi non è solo la cilindrata ma anche il rumore. E a giudicare dal primo approccio anche i consumi

A MARZO Si aprono gli ordini, prime consegne fra un paio di mesi. Listino da 12.600 a 19.800 euro. Ah, gli allestimenti sono cinque, la carrozzeria è solo a cinque porte, le possibilità di personalizzazione quasi infinite