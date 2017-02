Liga a riposo, due date rimandate: "Che frustrazione, dirvelo"

Il debutto del tour Made in Italy - Palasport 2017 di Luciano Ligabue, previsto per domani, venerdì 3 febbraio, al Palalottomatica di Roma è stato rinviato a martedì 14 febbraio al Pal'Art Hotel di Acireale (CT). Queste le parole con cui Ligabue commenta sui suoi social: «Ciao a tutti purtroppo non ho buone notizie. L’altro giorno il concerto a Jesolo non è saltato tanto per l’influenza quanto per il fatto che proprio non avevo voce. Allora mi sono fatto controllare e purtroppo mi hanno ritrovato un edema alle corde vocali».

Dieci giorni di riposo. Spostate aprile/maggio le date di Roma. «Il che vuol dire - continua Ligabue - che non solo adesso non sono nella condizione di controllare la voce, quindi proprio non riesco a cantare, ma che soprattutto mi dicono che devo assolutamente tenere la voce a riposo perchè corro il rischio di creare dei danni maggiori alle corde vocali e in vista delle cinquanta, sessanta date che abbiamo comunque da fare quello può essere devastante. Per cui mi costringono a un periodo di riposo di dieci giorni, il che vuol dire, e quanto a malincuore ve lo devo dire, che le date di Roma vengono rimandate. Sono spostate, hanno già trovato degli spazi fra aprile e maggio . E questo vuol dire che ovviamente vi potete immaginare il mio stato d’animo, la mia frustrazione. Io attendevo con ansia l’inizio di questo tour, non vedevo l’ora di cominciare al PalaLottomatica proprio l’esecuzione dal vivo di un album a cui tengo così tanto e di uno spettacolo che credo vi piacerà. L’abbiamo preparato scrupolosamente, però, insomma, purtroppo non è possibile. Vi abbraccio e ci vediamo quindi ad Acireale con la prima e poi via via con tutte le altre. Ciao a tutti!».

Tutti i concerti romani, previsti per il 3, 4, 6, 7 e 10 febbraio al PalaLottomatica di Roma, saranno posticipati nel modo seguente: 12 aprile - NUOVA DATA a recupero del 3 febbraio 13 aprile - NUOVA DATA a recupero del 4 febbraio 19 maggio - NUOVA DATA a recupero del 6 febbraio 20 maggio - NUOVA DATA a recupero del 7 febbraio 21 maggio - NUOVA DATA a recupero del 10 febbraio I biglietti acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti.