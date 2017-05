Cher, look osé, incanta ancora a 71 anni

Revival 'If I Could Turn Back Timè dell’89 a bordo nave guerra

Cher a 71 anni stupisce ancora con un look osè sul palcoscenico dei Billboard Music Awards. La cantante ha lasciato tutti a bocca aperta per l’interpretazione del suo hit del 1989 'If I Could Turn Back Timè. Cher indossava una mise ancora più succinta - al punto da lasciarle quasi il seno scoperto - di quella indossata durante il memorabile video della canzone girato sulla nave da guerra Uss Missouri.

Durante l’esibizione sia il pubblico presente che i telespettatori si sono sbizzarriti. «Dio mio - ha commentato qualcuno su Twitter - potete guardare Twin Peaks dopo, Cher è su Billboard e sta cantando If I Could Turn Back Time in tenuta originale. Ha 71 anni». Da dietro le quinte anche Celine Dion si è messa cantare.

«Volevo fare questo da quanto avevo quattro anni - ha detto al pubblico in delirio - e lo faccio da 53 anni. Questa non è una cosa da applaudire. Da ieri (20 maggio, ndr) ho 71 anni. Posso stare a terra in asse sollevata sulle braccia per cinque minuti. Ok? Solo per dire».

Durante la manifestazione musicale, Cher ha ricevuto il 'Billboard Icon Award’, un premio che dal 2011 viene dato ai cantati per il loro contributo alla musica.