Green Day, acrobata cade e muore, lo show continua. Polemica

Un acrobata è caduto ed ha perso la vita durante un concerto dei Green Day ieri sera a Madrid. Lo hanno reso noto gli organizzatori del'evento.

Il concerto - è stato spiegato - non è stato però annullato per «ragioni di sicurezza». Il gruppo musicale ha postato su Twitter un messaggio di cordoglio: «Siamo appena arrivati sul palco a Mad Cool Festival con notizie sconvolgenti. Un artista molto coraggioso, Pedro, ha perso la sua vita stasera in un tragico incidente». L’acrobata spagnolo è Pedro Aunión Monroy, 42 anni. Ma le loro parole non sono bastate per arrestare l'ondata di indignazione. «Un coniglio è arrivato sul palco per annunciare i Green Day. Poi è uscito il gruppo e tutto è andato avanti come se non fosse successo niente» ha twittato Albert Bonilla, un giornalista che era al festival, criticando la mancanza di sensibilità degli organizzatori. «In buona fede non potevo rimanere a guardare l'esecuzione dei Green Day - ha scritto sui social l'attore britannico Adrian Randle - I miei pensieri vanno alla famiglia dell'acrobata».