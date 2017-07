Brian Wilson celebra il mitico Pet Sounds dei Beach Boys

Nel 1966 un disco dei Beach Boys, Pet Sounds, cambiò le sorti della musica rock. Lo scorso anno Brian Wilson, che di quel disco fu il cuore e la mente, ha intrapreso un tour allo scadere del cinquantesimo anniversario, tour che è proseguito nel 2017 e ieri, unica data italiana, ha toccato Perugia per Umbria Jazz.

Nel tour Brian Wilson celebra Pet Sounds e se stesso perchè era giusto ricordare a mezzo secolo di distanza quella svolta epocale che anticipò (di qualche mese) pure i Beatles di Sgt. Pepper's. La musica con quel disco, e con il 45 giri Good Vibrations che seguì, si complicò, diventò ricercata nell’orchestrazione e nelle voci, e lo stesso studio di registrazione fu usato come strumento musicale per cercare effetti nuovi e soluzioni particolari.

Del «ragazzo da spiaggia» californiano dei felici primi anni '60 (dopo sarebbe arrivato l’incubo del Vietnam) Brian Wilson aveva poco anche allora. Oggi, matura pop star, sembra paradossalmente più aderente al clima autunnale e malinconico di quel capolavoro che dava un taglio netto all’immagine della spensierata gioventù di una California tutta surf, cabriolet e canzonette. Il concerto però sembra procedere in ordine cronologico e la parte iniziale snocciola una scaletta che rievoca i primi Beach Boys. California Girls, Surfer Girl, Oh Darling sanno un pò di archeologia. E’ con Wouldn't it be nice che si comincia a fare sul serio e le canzoni di Pet Sounds sfilano una dopo l’altra nello stesso ordine del disco e ricordano perchè da allora è cambiato tutto: Sloop John B, You still believe in me, Don't talk, Caroline no, God only knows sono piccoli capolavori capaci ancora di raccontare una storia o una emozione in meno di tre minuti con una raffinata semplicità sconosciuta all’epoca e rara anche oggi.

Quelle canzoni oggi sono riproposte con rispettosa aderenza formale e con sostanziale fedeltà negli arrangiamenti e nel suono, anche in quella vocalità corale in cui la band era maestra. Da notare che nel gruppo di musicisti che accompagnano Wilson ci sono due personaggi importanti, Al Jardine e Blondie Chaplin, che facevano parte delle prime formazioni dei Beach Boys. Chi è andato dell’arena in vena di malinconie non è rimasto deluso. Lo sarebbe stato se dopo Pet Sounds Brian Wilson non avesse suonato Good Vibrations che in Pet Sounds non c'era e che uscì qualche mese dopo, frutto di un lavoro maniacale in studio e di una ossessione di perfezionismo che costò cara alla salute di Wilson. La canzone, una specie di sinfonia pop in quattro minuti, è il culmine di una parabola artistica tutto sommato breve ma intensa ed ancora oggi, dopo che è stata ascoltata mille volte, non perde nulla di quella fascinosa atipicità che al tempo sorprese e spiazzò tutti.

Il clima del concerto, complice un pubblico molto partecipe, è stato quello di una allegra festa tipo Happy Days, soprattutto quando dopo Pet Sounds si torna indietro di qualche anno alle frizzanti note di Barbara Ann o Surfin Usa.

Stasera il festival chiude con una serata «brasiliana» (con Stefano Bollani special guest) e dà appuntamento all’edizione invernale (la venticinquesima) di Orvieto.