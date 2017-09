Settima canzone, a sorpresa (ma non una novità assoluta, avendola cantata dal vivo nel Bigger Bang Tour a Milano nel luglio 2006) Mick Jagger ha cantato "Con le mie lacrime", versione italiana della celebre "As Tears Go By". Il brano originale è uno dei primi pezzi originali scritti da Mick Jagger e Keith Richards (con il cosiddetto sesto "Stones", Andrew Loog Oldham). È stata interpretata inizialmente da Marianne Faithfull nel 1964 e, poi, dagli stessi Rolling Stones, diventando uno dei loro cavalli di battaglia. Nel 1966 la canzone è stata tradotta in italiano da Danpa (pseudonimo di Dante Panzuti) e inserita come Bonus track nel singolo dei Rolling Stones distribuito in Italia.