Esce oggi il nuovo video di Orietta Berti: "Io potrei"

Prodotto dagli Sugarkane (Leandro Manuel e Nicolo Cerioni), e arrangiato del maestro Enzo Campagnoli, esce oggi il video (il 4° tratto dall'album "Dietro un grande amore (50 anni di musica)". Il brano è di Federico Monti Arduini.

Orietta ha inciso questo brano la prima volta nel 1967 e nel suo nuovo progetto discografico la Berti ha voluta reinterpretarlo per darle una nuova veste e una nuova atmosfera. Il brano ha una sua versione bonus track in un formato esclusivamente digitale. Il videoclip è stato realizzato a Milano ai "Cross Studios", dove è stato girato anche il videoclip di Fabri Fibra dal titolo "Fenomeno"...in alcuni frame si può notare la stessa struttura di studi cinematografici di via Giacomo Watt in Milano.