Per rispondere alle polemiche, che vorrebbero il suo forfait di stasera legato alla presenza di Fiorello, Laura Pausini posta su Facebook un video messaggio, in cui con la voce roca a causa della laringite spiega che «come sentite dalla mia voce non posso cantare a Sanremo. Farò di tutto per esserci sabato. Chiedo scusa se ho causato questo inconveniente all’organizzazione e a Claudio».

Nel messaggio che accompagna il video, la cantante conferma: «l'ho registrato ieri sera, ma sto migliorando eh! Sabato ci sarò. Sto prendendo tutto il cortisone delle farmacie di Ravenna! Ahahah grazie dottor Fussi, grazie XFactor Spagna (sabato avremmo dovuto registrare e hanno spostato più di 600 persone per farmi andare al Festival). Grazie Rai, grazie Claudio e grazie a Fiore e Ferdi per il vostro amore. Sabato mi faccio sentire!».