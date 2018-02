Felona e Sorona, i magici pianeti delle Orme

Quest'anno cade il quarantacinquesimo compleanno di “Felona e Sorona”, considerato uno dei capolavori del gruppo italiano di progressive rock Le Orme. Un discone, come si suol dire, per la band veneta - la cui formazione attuale ieri era in concerto a Boretto - che ha scritto pagine fondamentali della musica italiana, apprezzate anche nel Regno Unito. L'album, prodotto da Gian Piero Reverberi, che come voleva la tradizione prog è un concept, è un susseguirsi di atmosfere incantate e suggestioni senza tempo. Un lavoro che pone Le Orme, che avevano già all'attivo opere di grande spessore come “Collage” (1971) e “Uomo di pezza” (1972), tra i gruppi più interessanti dell'epoca, assieme alla Pfm e al Banco del mutuo soccorso. Un'opera curata sotto ogni punto, bella copertina che ritrae un'opera del pittore surrealista Lanfranco compresa. Perché il prog, come hanno insegnato i grandi gruppi come i Genesis, non è solo musica da ascoltare. Ma anche da leggere e da ammirare.

Concept disc

“Felona e Sorona” è un lungo racconto in cui, com'era accaduto per “Mu” di Riccardo Cocciante, uscito l'anno prima e degno di un posto di rango nel panorama prog italiano, tutti i brani sono legati tra loro. Concept e prog infatti sono tutt'uno. Gli Emerson Lake and Palmer avevano da poco pubblicato “Tarkus” , i Genesis, in “Foxtrot” avevano deliziato il mondo con la leggendaria suite “Supper's ready” e, per citare altri “mostri sacri”, i Jethro Tull avevano incantato con “Thick as a brick”. Sulla scorta di questi illustri precedenti, Le Orme danno alla luce il loro concept. Che narra, appunto, attraverso nove parti composte da Tony Pagliuca e Aldo Tagliapietra, la storia di due pianeti, complementari ma allo stesso tempo opposti. Un controsenso? Non per il mito e, soprattutto, non per il prog. Felona è il pianeta illuminato dal sole, Sorona è invece nell'oscurità. Felicità, dunque, contro tristezza. Ma ogni cosa ha il suo rovescio e anche qui, al termine, l'ascoltatore-lettore lo scoprirà.

Nove brani legati

L'album si apre con “Sospesi nell'incredibile”, un brano che inizia nell'oscurità e via via si stempera grazie all'armonia delle tastiere. Seguono “Felona”, che uscì anche come lato A del singolo (il B era "L'equilibrio") che esalta la chitarra acustica e “Chi protegge il mondo”, dove invece "duettano" pianoforte e voce. “Equlibrio”, a differenza del titolo, è più mossa. Poi si cade nell'angoscia di “Sorona”, dove il tema è il destino di questo pianeta. Le atmosfere cupe proseguono in “Attesa inerte”, sottolineate dagli archi. In “Ritratto di un mattino” torna la melodia, mentre “All'infuori del tempo” è acustica e rappresenta uno dei momenti più alti dell'album. Qui magia e poesia si fondono. Chiude la suite “Ritorno dal nulla”, con il ritorno a cupe sonorità. E' il gran finale dove la situazione muta: Felona infatti precipita nell'oscurità, mentre Sorona viene inondata dalla luce. E', novello crepuscolo degli dei wagneriano, una variante del Valhalla in fiamme che chiude “L'anello del nibelungo” e preannuncia la distruzione finale.

La foto con i Genesis

Si può trovare in rete una foto d'epoca divenuta mitica: Le Orme assieme ai Genesis. Con tanto della leggendaria “testa di volpe” di Foxtrot, che Peter Gabriel usò in uno dei suoi migliori travestimenti dal vivo. Ebbene, la foto fu scattata proprio nel 1973, in Inghilterra, dove Le Orme si erano recate per registrare la versione in inglese di “Felona e Sorona”. Un esperimento che ben conosce chi ha in casa l'edizione deluxe del 2011. I testi furono curati da Peter Hammill, mitico leader dei Van der Graaf Generator. Qualcuno sostiene che questa versione sia più debole di quella italiana. Concesso. L'album però è ancora più interessante se ascoltato in entrambe le versioni. Una e il suo doppio. Come Felona e Sorona.