Polemica clochard, contro la Chiesa un attacco "strano"

L'ira del mondo cattolico parmigiano dopo il "richiamo" dell'assessore ai Servizi sociali del Comune di Parma, Laura Rossi: "clochard e senza tetto, la Chiesa faccia la sua parte". Il direttore della Gazzetta di Parma commenta il fatto del giorno, la "polemica clochard": "Usati due pesi e due misure, la Rossi ignora che c'è tutto un mondo cattolico, attorno e dietro a questi aiuti, che si impegna gratuitamente. E' un attacco alquanto "strano"". Michele Brambilla anticipa anche gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola in primis, appunto, la reazione del mondo cattolico parmigiano. La Gazzetta racconterà anche di quali aiuti si tratta, ciò che la Chiesa fa per queste persone.