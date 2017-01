Questa notte parte una spedizione organizzata dall'Unione degli industriali, in cui confluiscono i vostri aiuti per le popolazioni terremotate del Centro Italia. Domani la Gazzetta di Parma entrerà nei dettagli su come verranno utilizzati gli aiuti a cui i lettori hanno concretamente e notevolmente contribuito. Il direttore della Gazzetta, Michele Brambilla, nella consueta rubrica che apre il Tg Parma anticipa gli articoli che troverete domani sul quotidiano in edicola.