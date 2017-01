Da una parte un lettore che ci scrive e ricorda come la tragedia di Filippo Ricotti (travolto e ucciso, a 17 anni, da un'auto a Cascinapiano) fosse evitabile. Correlata da un elenco di situazioni critiche (e pericolose) nella nostra provincia. Dall'altra parte un editoriale di Filiberto Molossi in cui si parla di una telefonata surreale, tra chi segnalava la tragedia dell'hotel Rigopiano spazzato via da una valanga e una funzionaria della Prefettura di Pescara: parole di disperazione da una parte e "burocratese" dall'altra. Il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, traccia un "filo rosso (sangue)" tra i due testi, tra le due tragedie e tra le due notizie: "Non aspettiamo di essere eroi quando si può intervenire prima; non aspettiamo di versare lascrime quando si può intervenire prima...".