Tenta truffe infami: denunciato e rilasciato

Fermato, denunciato e rilasciato. Un 52enne ha tentato di truffare ben 5 anziane. Lo ha smascherato una donna di 104 anni. Il direttore della Gazzetta di Parma anticipa le notizie che troverete domani sul quotidiano in edicola. Michele Brambilla aggiunge: "Fermato, denunciato è stato rilasciato: cosa deve fare uno per finire in carcere se non ci va dopo che ha usato una vigliaccheria del genere, che tocca i sentimenti più cari?". L'uomo infatti aveva usato l'oramai famoso (e atroce) trucco dell'incidente del nipote.