Sul luogo della tragedia di Filippo: metterlo in sicurezza subito

Domani, sulla Gazzetta di Parma, un pagina in cui Francesco Bandini racconta e, per certi aspettI, "rivive" il luogo (alla stessa ora) della tragedia in cui è morto Filippo Ricotti due settimane fa: alle 7 nel punto della Massese tra Torrechiara e Cascinapiano. Un punto buio dove non c'è marciapiede: una strada e un luogo pericolosi. Molto pericolosi. Proprio su questo aspetto, tra legge, morale ed errori umani interviene il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, nel suo commento quotidiano prima del Tg Parma: "In quel punto bisogna intervenire: non è un attacco contro qualcuno o demagogia, la legge deve prevenire e non solo punire".