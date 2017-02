Hanno tutto patteggiato i sette operatori della casa di riposo per anziani Villa Matilde di Neviano, arrestati a marzo dell'anno scorso per maltrattamenti nei confronti di anziani ospiti della struttura. Le pene concordate con la procura e ratificate dal giudice Alessandro Conti arrivano fino a due anni di reclusione. Interviene sul fatto del giorno il direttore della Gazzetta di Parma anticipando le notizie che troverete domani sul quotidiano in edicola. Michele Brambilla sottolinea come "se la siano cavata con un patteggiamento dai 20 ai 24: nessuno di loro quindi finirà in carcere".