Tre donne stanno prendendo il sole in topless. Nella spiaggia di Necochea (Buenos Aires, Argentina) il topless è vietato: alcuni bagnanti chiedono, per questo, l'intervento della polizia. Ed ecco che arrivano gli agenti: sono una ventina. Ne nasce una vivace discussione con le tre "audaci". Si copra", dice un poliziotto. "Non siamo nude. Questo è maschilismo, abbiamo le tette come tutti", risponde una ragazza. La polemica si estende a tutta la spiaggia. Le associazioni che sostengono i diritti delle donne hanno organizzato una marcia per il 7 e l'11 di febbraio. Ma in tanti si chiedono: venti agenti per tre ragazze in topless, non sono troppe?