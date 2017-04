A Roma, oggi c'era una riunione nel centrodestra per trovare una convergenza sul nome del candidato (unico) sindaco per le prossime amministrative. Un "conclave" per cui è arrivata una fumata nera. Il direttore della Gazzetta, Michele Brambilla, cita Andreotti: "Hanno deciso di decidere". Insomma Lega (che punta sulla Cavandoli) e Forza Italia (che ha fatto il nome di Giovanelli) hanno trovato un accordo. Brambilla, dopo aver tracciato un quadro generale, "frammentato", delle varie forze in campo alle prossime elezioni amministrative, anticipa anche gli articoli che troverete domani sulla Gazzetta di Parma in edicola.