Affari costituzionali, Pd e Pagliari battuti: Governo a rischio?

Senato, Affari Costituzionali: Pd (e Pagliari) battuto.

Il senatore di Ap Salvatore Torrisi è strato eletto, con 16 voti, presidente della commissione affari costituzionali del Senato. Il capogruppo del Pd Giorgio Pagliari ha incassato 11 voti, una scheda è risultata bianca. Torrisi era vicepresidente, ora si dovrà trovare un suo sostituto alla vicepresidenza. «Un terzo dei senatori di maggioranza (5 su 16) in Commissione Affari Costituzionali ha votato contro o non ha sostenuto il candidato presidente del Pd,Pagliari appunto, impallinandolo. E’ questo il dato numerico e politico che emerge oggi». Lo dichiarano Giovanni Endrizzi e Vito Crimi, senatori M5S membri della Commissione Affari Costituzionali. "Di fronte alla scelta unitaria e convinta del Pd di proporre a presidente della prima commissione un collega stimato e dalle indiscutibili e riconosciute capacità tecnico-giuridiche come Giorgio Pagliari, abbiamo assistito oggi a un’inedita ammucchiata di gruppi che hanno fra loro posizioni diversissime su quasi tutti i temi politici, a partire dal modello della prossima legge elettorale. Per negare al PD la legittima ambizione di eleggere il sostituto della Finocchiaro, si sono coalizzati in molti, da FI alla Lega fino al M5S, che ha dimostrato una volta in più di aver ben imparato l’arte di usare il voto segreto per coprire alleanze inconfessabili alla luce del sole». Lo dice il senatore Pd, Francesco Russo.

«Ci auguriamo, ma sappiamo che non sarà così - continua Russo - che tale unità di intenti si confermi quando ci sarà da lavorare per dare agli italiani una legge elettorale e confermiamo che il PD non farà mancare a Torrisi la piena collaborazione, se questa sarà la direzione di marcia». Durante la chiama dei senatori per il voto di fiducia sul decreto terremoto il senatore di Ap Salvatore Torrisi è salito ai banchi della presidenza e il presidente di Palazzo Madama, Pietro Grasso, secondo quanto si è appreso, gli avrebbe fatto gli auguri di buon lavoro «per l'importante ruolo al quale è stato democraticamente eletto oggi». Torrisi è stato eletto infatti presidente della commissione Affari Costituzionali del Senato battendo il candidato del Pd Giorgio Pagliari. I renziani parlano di "inedito patto della conservazione" che unisce anche M5S, Forza Italia e Mdp. Pressioni su Alfano che chieda al suo senatore di lasciare l'incarico. Chiesto incontro a Mattarella. Orlando: "Crisi? Speriamo si riesca a evitarla"

"Stabilità di Governo a rischio", il commento di Brambilla al Fatto del giorno

"Un fatto che può avere ripercussioni per la stabilità del Governo": il direttore della Gazzetta di Parma, Michele Brambilla, commenta il fatto del giorno, anticipando le notizie che troverete domani nel quotidiano in edicola.