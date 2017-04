A Rana (nudo) nella fontana di Trevi. Poi picchia i vigili

Ieri pomeriggio agenti della Polizia di Roma Capitale hanno fermato un giovane che si era appena gettato - completamente nudo - nella Fontana di Trevi. Le pattuglie presenti, una appartenente al gruppo Trevi di presidio al monumento e una del GSSU in servizio antiabusivismo, sono intervenute in contemporanea: hanno coperto l’uomo con un telo e lo hanno condotto presso il Comando di via della Greca.

Spacciatosi inizialmente per straniero, nelle successive fasi di accertamento è invece risultato di nazionalità italiana, tra l'altro in possesso di una carta di identità rubata. Il trentenne ha dapprima dichiarato di essere italiano, poi ha mostrato una carta d’identità intestata a un’altra persona, uno straniero, ma il documento è risultato rubato. Infine ha dichiarato di chiamarsi Manolo e di essere spagnolo. Condotto presso il centro di fotosegnalamento della Questura, verrà sanzionato per il «bagno» e denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni. Rinchiuso nelle camere di sicurezza del comando della Municipale ha anche tentato di scappare di nuovo, ma è stato immobilizzato subito. Sono in corso accertamenti per capire quando Manolo sia arrivato a Roma e perché. Sono in corso verifiche per monitorare lo stato del monumento per eventuali danneggiamenti.