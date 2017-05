Altro che Bentley e Porsche... E' Toyota il suv più veloce al mondo

Nato nel lontano 1951 come puro off-road e diventato il progenitore dei modelli contemporanei adatti anche all’asfalto esattamente 50 anni fa, nel 1967, il suv Toyota Land Cruiser è uno dei modelli più popolari al mondo in questo segmento ed è apprezzato per la sua capacità di andare dappertutto e di poter essere utilizzato nelle più differenti situazioni.

Nessuno, o quasi, avrebbe però immaginato che un esemplare di Land Cruiser appositamente preparato dalla Toyota Motor USA (e battezzato Land Speed) sarebbe diventato il suv più veloce al mondo, lasciandosi alle spalle modelli blasonati come il Bentley Bentayga e il Porsche Cayenne - tanto per restare tra i modelli di serie - o quelli preparati appositamente per questo tipo di prestazioni.

Sulla pista del Mojave Air & Space Port, negli Stati Uniti, il Toyota Land Speed guidato dal pilota Nascar Carl Edwards ha fermato i cronometri (o meglio il rilevatore Gps di precisione) sulla strabiliante velocità di 230,02 miglia all’ora, pari a oltre 370 km/h.

Questo speciale super-suv era stato modificato intervenendo sulle sospensioni - molto più basse rispetto al modello di serie - e sulla carrozzeria, per risolvere le criticità aerodinamiche che si evidenziano a quelle andature. E, soprattutto, aveva ricevuto sotto al cofano un nuovo propulsore derivato dal V8 5.7 3UR-FE di serie, largamente modificato e dotato di una coppia di enormi turbocompressori Garrett così da poter erogare ben 2.000 Cv di potenza.

Messo a punto nel centro prove TAPG (Toyota Arizona Proving Ground) della Casa giapponese, l’incredibile Land Speed ha permesso al pilota Edwards una significativa progressione nei tentativi, prima a quasi 200 miglia all’ora, poi a 211 e infine superando quota 230, ben 19 miglia oltre il precedente record mondiale per questa categoria.

Video pubblicato su Youtube da DPCcars

TESTO ANSA